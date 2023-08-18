المباشرة بتنفيذ المسح الوطني لذوي الإعاقة في العراق

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان "الباحثين الميدانيين في الجهاز يواصلون عملهم طيلة ساعات النهار وحتى في ايام العطل من اجل الاسراع في انجاز المسح المذكور، مشيراً الى اهمية البيانات التي سيوفرها المسح عن مؤشرات اداء الوظائف والخصائص الديموغرافية والاجتماعية لذوي الإعاقة".واهابت الوزارة، بالأسر المشمولة بالمسح الى التعاون مع الباحثين الميدانيين، والادلاء بالبيانات الصحيحة من اجل خدمة المعاقين وتوفير حياة أفضل لهم.