السفير الإيراني في العراق: التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة "مقلقة"

السومرية نيوز – محليات



وصف السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق، فوتوشي ماتسوموتو، التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة، بأنها "مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة".



وبحسب وكالة فارس الإيرانية، رحب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان في العراق، أثناء استعراضهما لآخر التطورات الإقليمية والدولية، بتزايد الدور الإقليمي للعراق.



وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الايراني إلى طوكيو، قيم آل صادق العلاقات بين اليابان وإيران بانها آخذة في الاتساع.