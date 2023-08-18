مصرع عاملين صينيين بعد سقوطهما من رافعة بمشروع توسعة مصفى البصرة

السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية، اليوم الجمعة 18 أب/أغسطس 2023، بمصرع عاملين صينيين يعملان ضمن مشروع توسعة مصفى البصرة FCC إثر سقوطهما من رافعة كبيرة لنصب المعدات.



وقال المراسل ان "عاملين صينيين يعملان ضمن مشروع توسعة مصفى البصرة FCC لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من رافعة كبيرة لنصب المعدات".



واشار الى انه "تم نقل الجثتين الى مستشفى الزبير، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث".