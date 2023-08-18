إخماد حريق اندلع داخل جامعة التراث ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بنايه عشتار المكونة من عدة طوابق في جامعة التراث بمنطقة المنصور ببغداد".وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت في جانب بغداد الكرخ ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة لتكافح النيران إضافة الى زج عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق بوقت قياسي دون تسجيل إصابات بشرية".يذكر ان هذا الحريق الثاني خلال العام الجاري في جامعة التراث حيث اندلع حادث حريق كبير في وقت سابق وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الجامعة.