قاآني في العراق.. زيارة مرقد الامام الحسين ع بكربلاء (فيديو)

وقال مراسل السومرية، ان "الجنرال إسماعيل قاآني، زار صباح اليوم الجمعة 18 أب/ أغسطس 2023، مرقد الامام الحسين عليه السلام بمحافظة كربلاء المقدسة".وبحسب مصادر حكومية، فأن زعيم "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، يجري منذ يوم الثلاثاء، زيارة "غير معلنة" إلى بغداد، عقد خلالها لقاءات عدة مع شخصيات، وزعامات سياسية.وهناك احتمال للقاء بينه وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ما زال قاآني متواجداً في العراق حتى الآن"، وفقا للمصادر.وهذه الزيارة هي الرابعة للمسؤول الإيراني إلى بغداد بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.