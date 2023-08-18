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بعد جلسة التصوير "المُثيرة للجدل".. زوجة الضابط المُحال للتقاعد تتوعد هؤلاء! (فيديو)
محليات
السومرية نيوز – محليات
أدلت زوجة ضابط حرس الحدود بتوضيح في مقطع مصور، اليوم الجمعة، بعد جلسة تصويرية لهما، أثارت ضجة واسعة بين الأوساط الشعبية، والتي أمر في إثرها وزير الداخلية بإحالة الضابط إلى التقاعد لإساءته لسمعة الشرطة، على حد قوله.
2023-08-18 | 07:20
Alsumaria Tv
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بعد جلسة التصوير "المُثيرة للجدل".. زوجة الضابط المُحال للتقاعد تتوعد هؤلاء! (فيديو)
8,007 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أدلت زوجة ضابط حرس الحدود بتوضيح في مقطع مصور، اليوم الجمعة، بعد جلسة تصويرية لهما، أثارت ضجة واسعة بين الأوساط الشعبية، والتي أمر في إثرها وزير الداخلية بإحالة الضابط إلى التقاعد لإساءته لسمعة الشرطة، على حد قوله.
وقالت الزوجة في مقطع الفيديو إن "جلسة التصوير كانت عفوية وفي حفلة خاصة، بحضور عائلة زوجها الضابط، بمناسبة ترقيته إلى رتبة عقيد، حيث قمنا بتوثيق اللحظات، لكن جهلي في القانون العسكري، تسبب بكل هذه التداعيات".
وأضافت أنها "قامت بنشر الصور، دون أي دوافع، ولم تكن تعلم أن الضوابط العسكرية تمنع هذا الأمر، لكن قامت بعض الصفحات على منصات التواصل بنشر الصور وترويجها بطرق مسيئة".
وتوعدت زوجة الضابط "بعض الصفحات والأشخاص الذين حاولوا التخريب بالمقاضاة القانونية".
وقرر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، أمس الخميس، إحالة ضابطين إلى التقاعد بعد ظهوره بمقاطع فيديو، وصفت بأنها مسيئة لسلك الشرطة ومخالفة لضوابط الخدمة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد واداب وضوابط الخدمة في قوى الامن الداخلي قررنا ما ياتي:
1- اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام تعليمات حالات جواز احالة رجل الشرطة الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني واداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديوا يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة.
2- توجيه كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الامني والابتعادعن كل عمل مشين يسيء الى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
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