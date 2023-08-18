بعد جلسة التصوير "المُثيرة للجدل".. زوجة الضابط المُحال للتقاعد تتوعد هؤلاء! (فيديو)

وقالت الزوجة في مقطع الفيديو إن "جلسة التصوير كانت عفوية وفي حفلة خاصة، بحضور عائلة زوجها الضابط، بمناسبة ترقيته إلى رتبة عقيد، حيث قمنا بتوثيق اللحظات، لكن جهلي في القانون العسكري، تسبب بكل هذه التداعيات".وأضافت أنها "قامت بنشر الصور، دون أي دوافع، ولم تكن تعلم أن الضوابط العسكرية تمنع هذا الأمر، لكن قامت بعض الصفحات على منصات التواصل بنشر الصور وترويجها بطرق مسيئة".وتوعدت زوجة الضابط "بعض الصفحات والأشخاص الذين حاولوا التخريب بالمقاضاة القانونية".