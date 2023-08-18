كـشف تلاعـب بقـرابـة ٨٠٠ تصريحـة كمركـية وضبط ١٥ متهماً في واسط

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى مركز گمرك زرباطيَّة الحدودي، قام بتنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين تمَّ الكشف خلالهما عن قيام مُوظَّفي الوحدة الضريبيَّة في المنفذ بالتلاعب في احتساب مبالغ الضريبة للمعاملات الگمرگيَّة، حيث تمَّ ضبط (٧٦٨) تصريحة گمرگيَّة، كما تمَّ بعد تدقيق نماذج من المُعاملات المُنجزة في مركز الگمرك، رصد تلاعبٍ في وزن الحمولات الواردة بين ما مُثبتٌ في وصل الوزن وبين ما يتمَّ تسجيله من قبل لجنة الكشف، الذي على أساسه يتمُّ تخمين الرسم والضريبة".وأضاف البيان، أنَّه "تمَّ تأليف أربع فرقٍ ميدانيَّةٍ من المكتب قامت، بصحبة مُوظَّفين من قسم التفتيش التابع لدائرة المُنتجات النفطيَّة وجهات إنفاذ القانون، بالانتقال إلى أربع محطاتٍ لتعبئة الوقود، وبعد جرد عدَّادات مضخَّات البنزين ومطابقتها مع المبالغ التي بذمَّة عُمَّال المحطة تمَّ ضبط (١٥) منهم؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين أكثر من المُقرَّر قانوناً، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات".