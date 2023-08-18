"كما فعل أبوهم يزيد".. خطيب الصدريين بالكوفة يتحدث عن حكم "أرباب السفارات"

وقال الدنيناوي خلال خطبة اليوم: "كان للإمام السجاد والسيدة زينب (عليهما السلام) دور كبير في فضح الطاغية يزيد من خلال الخطب التي جعلت الناس في يقظة بعدما كانوا نيامًا لا يعرفون الحق من الباطل".وأضاف: "بسبب تلك الخطب قلبوا الأمور على رأس يزيد فكانت (عليها السلام) لم تُعرف حتى بموقفها أمام يزيد وهو ينادي أيتكن زينب وهي واقفة بشموخ الحسين وشجاعة العباس تنظر إليه منقبة ولم تجبه".وتابع: "وبرواية عن الصادق (عليه السلام) أن الحسين (عليه السلام) بعدما اجتمع بعسكره وبين لهم مصارعهم دخل على زينب (عليه السلام) فقالت له: ونحن؟ فقال: انت الله حافظن وناصركُن وحاميكُن".وأكمل: "أقول فكيف للبعض أن يصور الذلة أو الهوان أو لمس الطالبيات أو حتى رؤية وجوههن فكل هذا من الدس الحرام للسلطة الأموية والرومية أي الاستعمار على حد تعبير شهيدنا الصدر المعظم".وأشار إلى "تغييب عشرات الروايات عن مقتل الحسين وأهل بيته وأنصاره لطمس الحقائق كما نرى اليوم من الفاسدين والظالمين يترجمون للمصلح بانه معتدي وللطالح بانه مظلوم".وأتم الدنيناوي الخطبة بالقول: "وكيف لا وأن الذي يحكمهم هو الاستعمار وأرباب السفارات وهم يدعونَ الوصل بالله ورسوله وأهل بيته ليغطوا على فضائحهم كما فعل أبوهم يزيد".