حاولت الانتحار من اعلى جسر.. انقاذ فتاة في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت شعبة مكافحة اجرام المجر الكبير من إنقاذ فتاة حاولت القفز من أعلى الجسر في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة محاولة الانتحار غرقا".وبينت القيادة أن "يقظة مفارز المكافحة المتواجدة قرب المكان والتحرك الفوري حال دون إنهاء حياة الفتاة وإنقاذ حياتها من موت محقق"، مشيرة الى تسلميها الى ذويها بموجب وصل استلام رسمي وتعهد خطي".