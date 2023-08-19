إعلان جدول مراجعة الصحفيين لمقر النقابة لاستلام بطاقات الماستر كارد

وحددت النقابة مواعيد مراجعة الصحفيين بحسب الحروف الأبجدية موزعة على أيام الأسبوع ويبدأ اعتباراً من يوم السبت 19 آب.وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أطلقت الخميس 17 آب منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين لعام 2022، بمبلغ 317 ألف دينار للشخص الواحد، بموجب قوائم الإستلام الفعلي لعام 2021.لكن الوزارة أوضحت في بيان آخر ان منحة الـ2023 تصل إلى مليون دينار.