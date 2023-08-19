الانواء الجوية: 8 محافظات تبلغ حرارتها 49 درجة غدا

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي وحار، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية وميسان والناصرية والمثنى والبصرة 48، والنجف الأشرف 49، وكركوك والأنبار والموصل وصلاح الدين وواسط 47".وأشارت الى ان "غداً الأحد، الطقس سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقين الشمالية والوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً وحاراً إلى غائم جزئي أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضحت الهيئة ان "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى، وصحواً وحاراً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وبينت ان "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً وحاراً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".