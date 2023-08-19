رومانوسكي: قدمنا أكثر من 3.4 مليار دولار من المساعدات للعراق منذ 2014

تعد الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق. لقد قدمنا أكثر من 3.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، مما ساعد في إنهاء نزوح حوالي 5 ملايين عراقي؛ نواصل مساعدة ما يقرب من 1.2 مليون شخص ما زالوا نازحين داخلياً. #اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني pic.twitter.com/9OmkG88tlJ
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) August 19, 2023
تعد الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق. لقد قدمنا أكثر من 3.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، مما ساعد في إنهاء نزوح حوالي 5 ملايين عراقي؛ نواصل مساعدة ما يقرب من 1.2 مليون شخص ما زالوا نازحين داخلياً. #اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني pic.twitter.com/9OmkG88tlJ