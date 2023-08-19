رومانوسكي: قدمنا أكثر من 3.4 مليار دولار من المساعدات للعراق منذ 2014

السومرية نيوز – محليات



قالت السفيرة الأميركية ببغداد آلينا رومانوسكي، اليوم السبت 19 أب/أغسطس 2023، ان الولايات المتحدة تعد أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق.



وذكرت رومانوسكي في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تابعتها السومرية نيوز، "تعد الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق. لقد قدمنا أكثر من 3.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، مما ساعد في إنهاء نزوح حوالي 5 ملايين عراقي؛ نواصل مساعدة ما يقرب من 1.2 مليون شخص ما زالوا نازحين داخلياً".