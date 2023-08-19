"بوت" يُزيل الملابس عن الصور!.. تحذير من توسع "جرائم الشرف" في العراق

وذكر فريق "التقنية من أجل السلام" في تدوينة: "في الآونة الأخيرة أنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضوع وجود تطبيق يزيل الملابس عن صور الأشخاص بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما سبب الأمر جدل كبير بين رواد مواقع التواصل، وبعد البحث اتضح وجود Bots على تطبيق Telegram من خلالها يمكن ارسال صورة لأي شخص وتعمل هذه البوتات وبواسطة الذكاء الاصطناعي على توليد صورة عارية لذات الشخص، وذلك عن طريق خلق صورة غير حقيقة بجسد عاري مناسبة للصورة الأصلية وبدقة عالية مع مراعاة تناسق الجسد (من حيث الوزن والطول ولون البشرة ...الخ)".وأضافت، أن "بعض هذه البوتات تعمل بصورة مجانية وبعضها تكون مجانية لمرة واحدة فقط وبعدها يجب الدفع بمبالغ معينة ليتم انشاء صور أخرى".ونصح فريق (التقنية من اجل السلام) بـ"عدم استخدام او تجربة هذه البوتات لكونها تسبب خطر على الأفراد ولكونها اعمال غير اخلاقية وتفتح باب من أبواب الابتزاز الالكتروني خاصة على النساء ويمكن ان تتبعها (جرائم شرف) في حال انتشرت صورة عارية مزيفة لفتاة ما!".وتابع الفريق، "كما ننصح الأهالي بالتأني والتحقق من حقيقة الصور التي يمكن أن تصل إليهم من حسابات مزيفة بداعي الابتزاز الالكتروني، وأيضًا لمنع انتشار هذا المحتوى الضار والمزيف، فهناك طريقتين يمكن القيام بها كالاتي:-ملء استمارة التبليغات عن حالات الابتزاز في تطبيق التقنية من اجل السلام، و وضع جميع المعلومات ان كانت من حسابات حقيقية أو وهمية تهدد بأبتزاز أي احد عن طريق استخدام هذه التقنيات (البوتات) عبر تطبيقات شركة ميتا حصراً وذلك لان التقنية من اجل السلام شركاء موثوقين لشركة ميتا وسيتم اجراء اللازم من قبل الشركة بهذا الخصوص.-بعد التبليغ، يمكن أيضا استخدام موقع Stopncii.org، حيث تعمل الأداة عن طريق إنشاء تجزئات (بصمات رقمية) لصورك المحددة مباشرة على جهازك. بصمة الإصبع هذه هي الملف الوحيد الذي تتم مشاركته مع StopNCII.org والشركات المشاركة منها فيسبوك، تيتكتوك، انستغرام، Reddit. لا يقوم StopNCII.org بتنزيل الصور من جهازك وتجمع الحد الأدنى من البيانات لتشغيل الخدمة للمساعدة في حماية خصوصيتك. تعرف على المزيد حول الأداة وكيفية انشاء قضية داخل الموقع والشركات المشاركة الباقية".وشدد على، "التأني والتحقق من هذه الالاعيب والمحتوى المزيف الذي يتم انشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يكون لهذا العمل تبعات قانونية من خلال محاسبة الشخص وتجريمه باعمال اباحية، بالإضافة إلى أن هذه البوتات غير موثوقة يمكن ان تسبب مخاطر أخرى على المستخدمين كسرقة معلوماتهم من خلال طرق الدفع".