السيستاني يدخل على خط أزمة "أراضي الجادرية".. أدان الممارسات المخالفة للشرع والقانون (صورة)

السومرية نيوز – محليات



استقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم السبت 19 أب/أغسطس 2023، عدداً من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية الذين اشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات.







وبحسب البيان، أدان السيستاني، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولا سيما من يحملون صفات رسمية. وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل قبل ظهر اليوم عدداً من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات".وبحسب البيان، أدان السيستاني، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولا سيما من يحملون صفات رسمية.

وفي 13 أب/أغسطس 2023، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.



وذكر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية، ويوجه مكتبه بالتواصل مع الاهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم".



وتحاول جماعات مسلحة مجهولة تمتلك سيارات سوداء مضللة، السيطرة على ممتلكات تعود لعائلات عراقية في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، بالسلام والتهديد.



وبحسب الأهالي، ساومت الجماعات المسلحة، أصحاب الأراضي ببيع أراضيهم بـ 400 دولار للمتر الواحد، علما ان السعر الحقيقي للمتر الواحد يتراوح بين 2500 دولار الى 10000 دولار.