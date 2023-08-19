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قرب إطلاق رابط التعيين بصفة عقد للمحاضرين.. 50 ألف درجة وظيفيَّة

محليات

2023-08-19 | 04:25
قرب إطلاق رابط التعيين بصفة عقد للمحاضرين.. 50 ألف درجة وظيفيَّة
3,315 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

تُطلق وزارة التربية في الساعات المقبلة، رابط التقديم الإلكتروني على الـ 50 ألف درجة وظيفيَّة للتعيين كمحاضرين، بعد إكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالموقع، فيما تسعى لجنة التربية النيابية لحصر التعيينات بخريجي كليات التربية والساندة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إنَّ الدرجات التي ستطلقها وزارته تهدف إلى سد النقص الحاصل في المدارس للاختصاصات العلمية والإنسانية للعام الدراسي (2023 - 2024)، مضيفاً أنه يجري العمل حالياً ببعض الإجراءات الفنية على الموقع بهدف إطلاق رابط التقديم عبره، وباستخدام التقديم الإلكتروني عبر برامجيات حديثة من أجل تحقيق مبدأ الشفافية بين المتقدمين.

وكشف عن مفاتحة مديريات تربية الرصافة الأولى والثانية والثالثة، والكرخ الأولى والثانية والثالثة إضافة إلى نظيراتها بمحافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ونينوى وذي قار وميسان وصلاح الدين والمثنى، لتحديد حاجتها الفعلية من الاختصاصات المطلوبة، مؤكداً أنَّ المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لسنوات التخرج والمعدل، كما ستكون الأولوية للاختصاصات العلمية والشواغر، وفقا للصحيفة الرسمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأول، أنَّ نسب الدرجات الوظيفية ستقسم بحسب الكثافة السكانية للأقضية والنواحي المستهدفة بالتعيين، كما أنَّ هناك نسباً منها لذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة والأقليات.

في السياق ذاته، كشفت عضو لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي، عن مساعي اللجنة لإنصاف خريجي كليات التربية وتلك الساندة في التعيينات الخاصة بوزارة التربية، إذ تم خلال العام الماضي جمع تواقيع من النواب في المجلس، لحصر تعيينات وزارة التربية، بالشريحتين المذكورتين، للاستفادة من خبراتهم بالأماكن الصحيحة، عازية تراجع أعداد المعلمين والمدرسين بالمدارس الابتدائية والثانوية إلى نظام إجازة الأربع سنوات، بحسب الصحيفة.
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