الصدر يمنع عناصر سرايا السلام من الاستعراض العسكري المسلح





السومرية نيوز – محليات



وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، بمنع عناصر سرايا السلام من الاستعراض العسكري.



وقال الصدر في كتاب بخط يده، حصلت عليه السومرية نيوز، "الى الاخوة الأعزاء في سرايا السلام.. حفاظا على سمعتكم وحباً بالعراق وشعبه، يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتاً، الا بعد مراجعتنا".



وطالب بـ"سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار"، داعيا تحسين الحميداوي (المسؤول العام لسرايا السلام)، الى "تعميم القرار واتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن".