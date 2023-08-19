الصحة تصدر بياناً بشأن الحالة الصحية للبطل العالمي الرياضي علي الكيار

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءاً على توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي بمتابعة الحالة الصحية للبطل العالمي الرياضي علي الكيار والذي تعرض لجلطة دماغية ويتلقى الرعاية الطبية في مستشفى العلوم العصبية ببغداد تم متابعة الحالة الصحية للرياضي وزيارته من قبل فريق وزاري للاطمئنان على صحته".وبحسب البيان، أكدت الوزارة حرصها على صحة وسلامة جميع المواطنين وبالأخص شريحة الرياضيين إلى جانب الخدمات الصحية والطبية المقدمة لعموم المرضى" مبينة ان "ابواب الوزارة ودوائرها الصحية مفتوحة لخدمة كافة ابناء العراق".ويعد الگيار رمزاً من رموز الرياضة العراقية، ويصنف على أنه بطل العراق منذ عام 1965 لغاية اعتزاله عام 1975، واشتهر بأنه اللاعب الذي قهر النجم الأمريكي بطل بناء الاجسام والممثل ارنولد، اذ جاء الگيار رابعا على مستوى العالم بينما حل ارنولد خامساً، بحسب أرشيف الاتحاد العالمي واللجنة الاولمبية الدولية والبلد المضيف للبطولة.كما أحرز بطولات عديدة أبرزها بطولة آسيا عام 1970 في باكستان، والمركز الثاني عام 1974 في الفلبين، كما كان بطل العرب والشرق الأوسط للأعوام 1970-1971 -1972 على التوالي.