انتشال جثتين واخماد حريق بصهريج للوقود إثر حادث مروري في ذي قار

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، ان فرق الدفاع المدني انتشلت جثتين واخمدت حريق بصهريج محمل بالوقود اثر حادث مروري في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثتين واخمدت حادث حريق اندلع نتيجة حادث اصطدام مروري بين صهريج محمل بوقود البنزين وعجلة خصوصي على الطريق الرابط بين قضاء الشطرة وقضاء النصر بمحافظة ذي قار".