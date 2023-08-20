انتشال جثة فتاة وإنقاذ ام وابنها باحتراق دار في بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا انتشلت جثة فتاة في مقتبل العمر وأنقذت امرأة وابنها مصابين بحروق وحالة اختناق نتيجة اندلاع حادث حريق داخل منزلهم في منطقة الحارثية وسط بغداد".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع وطوقت النيران وعزلت الدار المحترق عن الدور المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط النيران وأنقذت المصابين وآمن نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها، فيما انتشلت جثة الفتاة وتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".وأشار البيان الى، أن "الدفاع المدني طلب على أثر ذلك استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار".