بينها زها حديد.. السوداني يصدر توجيهاً يخص تسميات قاعات القصر الحكومي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تأكيداً لمكانة التراث والهُوية العراقية، ومن أجل ترسيخ الأسماء الحضارية المشرقة في تاريخنا المعاصر والاعتزاز بها أمام ضيوف العراق وأمام الأجيال، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإطلاق تسميات مستمدّة من الحضارة الرافدينية بكل امتداداتها، وأسماء شخوص شكلوا علامة فارقة في الثقافة والنهضة العراقية المعاصرة، على قاعات وأروقة القصر الحكومي".وأضاف: "إذ ستتزين هذه القاعات بأسماء الأب أنستاس ماري الكرملي، والشاعر محمد مهدي الجواهري، والدكتور علي الوردي، والمعمارية زها حديد، وآخرين".وأشار البيان الى، أن "هذه الخطوة تأتي وفاءً لتلك الأسماء الملهمة لحاضرنا ومستقبلنا، والتواصل مع الإرث الرافديني الثري واستحضاره؛ اعتزازاً أمام الزائرين وضيوف العراق وترسيخاً لامتداد القصر الحكومي إلى الدولة العراقية ورموزها الحضارية".