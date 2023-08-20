التربية تُحدد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد (وثيقة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الثالث من ايلول المقبل موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المديريات العامة للتربية كافة عدا اقليم كردستان للعام الدراسي 2023 – 2024".ادناه الوثيقة: ـ