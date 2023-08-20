ضجة في بغداد بعد بث "فيلم إباحي" على شاشة إعلانات (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



شهدت العاصمة بغداد، فجر اليوم الأحد، حالة من الاستياء الشعبي عقب تهكير إحدى الشاشات الاعلانية وعرض فيلم اباحي عليها، فيما أعلنت وزارة الداخلية، القبض على من قام بذلك الفعل.

وفُوجئ أهالي العاصمة، بعرض "فيلم إباحي" عبر إحدى الشاشات الإعلانية الضخمة في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة، نتيجة عملية اختراق ما أثار استياء الاهالي ودفع الجهات المعنية إلى إطفاء تام لجميع شاشات العرض الإعلانية في العاصمة بغداد.

وبعد ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد 20 أب/ اغسطس 2023، القبض على المتهم الذي قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد وبث مواد مخلة بالآداب.

وكانت الحكومة قد قررت في مطلع شهر كانون الثاني الماضي، حجب المواقع الإباحية في العراق.



وفي أيلول 2015، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

بدوره، بين الخبير القانوني، علي التميمي، عقوبة نشر فديو مخل بالحياء عبر شاشة الإعلان.



ويقول التميمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة 403 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة أو بإحداهما على كل من قام بصنع أو استيراد أو الحيازة على صور أو افلام وغيرها وكانت مخلة بالحياء وكذلك في حالة عرضه على الجمهور ويعتبر ضرفاً مشدداً إذا كان الهدف هو إفساد الأخلاق".



ويضيف، أن "التحقيق الجنائي هو الذي يثبت إذا كان الفعل متعمداً أو لا من خلال معرفة القصد الجنائي للفاعل وهل يوجد شركاء من عدمه وهل توجد أطراف متورطة في ذلك".



ويذكر الخبير القانوني: "يمكن للجهة المتضررة من جراء الفعل إذا كان الفعل فردي ان تطالب بالعقوبة الجزائية بالإضافة الى التعويض عن الضرر المعنوي وفق القانون المدني العراقي".



ويوضح التميمي، "اما معرفة هل هو متعمد في فعله ام لا وهل كان خطأ ام اهمال هذا يثبته التحقيق من خلال انتداب خبراء في مجال البث والاعلام تنتدبهم محكمة التحقيق ومن خلال تقريرهم نكون امام الوصف القانوني للجريمة".







