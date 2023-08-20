القضاء والأمن الوطني يبحثان الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار الوضع الأمني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل عبد الكريم عبد فاضل رئيس جهاز الأمن الوطني وبحث معه الجهود المشتركة بين القضاء وجهاز الأمن الوطني في الحفاظ على استقرار الوضع الأمني".