مدير عام صحة الرصافة الجديد رائد علي الياسين يباشر مهام عمله

السومرية نيوز – محليات



باشر مدير عام صحة الرصافة الجديد رائد علي الياسين، اليوم الاحد 20 أب/أغسطس 2023، مهام عمله، خلفاً لجاسب لطيف علي.



وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدير عام صحة الرصافة الجديد رائد علي الياسين باشر مهام عمله، خلفاً لجاسب لطيف علي".



قرر وزير الصحة صالح الحسناوي، الأربعاء الماضي، نقل مدير دائرة صحة الرصافة جاسب لطيف علي إلى مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط - بغداد في وزارة البيئة.