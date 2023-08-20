الأنواء الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وذي قار تسجل 50 مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".