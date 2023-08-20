النجف.. اخماد حريق اندلع داخل "مولدة كهربائية" بأعلى بناية مطعم (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها" أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية أعلى بناية ومطعم مكون من أربعة طوابق في خان المخضر بالمدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف".وأضافت، أن "فرق الدفاع استنفرت ودفعت بـ سبع فرق إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها لتحكم سيطرتها الكاملة وتمنع وصول النيران إلى خزين وقود الكاز الخاصة بتشغيل المولدة بوقت قياسي حال دون اتساع النيران إلى البنايات المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار البيان الى، أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".