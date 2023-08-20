السجن المؤبد لـ3 تجار مخدرات في النجف وميسان

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الكريستال المخدرة، فيما أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة.





وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 /أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017". وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان القي القبض عليه في ميسان وبحوزته (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 /أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة.

وبين المركز الاعلامي في بيان ايضاً، أن "احدهما كان يقوم بنقل المواد المخدرة من محافظة الانبار إلى محافظة النجف لقاء مبلغا ماليا، فيما يقوم الشخص الثاني ببيع المواد المخدرة بقضاء الكوفة ضبطت بحوزته على (343) غرام من مادة المثيل امفيتامين "الكرستال".

وتابع أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".