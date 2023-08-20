التعليم تعلن إعادة فتح التقديم لقبول خريجي السنة السابقة

وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط بالوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطلبة الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى والطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم مسبقا يتاح لهم التقديم الى القناتين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2023/8/31".وأضافت، أن "إجراءات التقديم للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة الشهداء حصرا".