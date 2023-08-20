مفوضية الانتخابات تقرر تمديد موعد تسجيل قوائم المرشحين

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تمديد فترة أستقبال قوائم المرشحين لمدة يومين لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 22 آب".وكانت المفوضية العليا قد مددت الثلاثاء الماضي، فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية اليوم الأحد 20 أغسطس/آب الحالي، على أن تنتهي بنهاية الدوام الرسمي.وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.