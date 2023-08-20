تسمية مدير جديد لتربية الانبار (وثيقة)

قررت وزارة التربية، تكليف محمد صالح محمد حسين مديراً لتربية محافظة الانبار.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية، فإنه "تم انهاء تكليف هيثم حسان كليب حمد من مهام ادارة المديرية.



وأدناه نص الوثيقة..