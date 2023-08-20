مصرع أربعة أشخاص بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر طبي، مساء الأحد، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم مساء اليوم، وتسجيل إصابات في حادث مروري على طريق سفوان".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع بين سيارة نقل الركاب واخرى صالون"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.