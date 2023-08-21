تسجيل هزة أرضية في البصرة



السومرية نيوز – محليات



أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في وزارة النقل، اليوم الاثنين، تسجيل هزة ارضية بقوة 3.4 ضربت شرق هور الحويزة بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية – الإيرانية شرق هور الحويزة بمحافظة البصرة.



وأشارت الهيئة الى ان "الهزة الأرضية بلغت قوتها (3,4) درجة، لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".