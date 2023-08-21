طقس الأسبوع الحالي.. ارتفاع بدرجات الحرارة وغبار يتصاعد تدريجياً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".وتابع، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتنشط خلال النهار في أقسامها الشرقية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".