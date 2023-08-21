مشاهد من اعمال التوسعة في محيط العتبة العلوية استعداداً للزيارة الأربعينية



السومرية نيوز – محليات



أظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، اليوم الاثنين، مشاهداً من اعمال التوسعة في محيط العتبة العلوية استعداداً لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وباشرت الكوادر الهندسية والفنية من العاملين في قسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة العلوية، منذ بداية شهر آب الحالي، بتهيئة مساحات واسعة في المحيط الخارجي للصحن الحيدري؛ لتكون في خدمة جموع الزائرين المليونية الوافدة لمرقد الأمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) قبل توجُّهها إلى كربلاء المقدسة؛ لإحياء مناسبة الأربعين.