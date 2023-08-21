زيدان والسفير الجزائري يبحثان قضايا المحكومين الجزائريين والمودعين بدائرة الإصلاح العراقية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، السفير الجزائري في بغداد جهاد الدين بلكاس وبحث معه قضايا المحكومين الجزائريين والمودعين في دائرة الإصلاح العراقية".