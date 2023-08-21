الحسناوي يستعرض إنجازات الصحة خلال 200 يوم: شهدت عمليات تأهيل تحدث لأول مرة

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة وحضره مراسل السومرية: "نستعرض اليوم ما حققته وزارة الصحة خلال 200 يوم، وهو جزء من واجبها ومن مسؤولياتها"، مبينا ان "سقف الطموحات اعلى ودافع الإنجاز موجودا، حيث استطاعت وزارة الصحة ان تستجيب الى مسؤولياتها في ظل عدم وجود الموازنة للأشهر الستة الاولى والشهرين الأخيرين من العام الماضي".وأضاف، أن "ما تحقق في وزارة الصحة كان بدعم كبير ومباشر ومستمر من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء"، لافتا الى ان "البرنامج الحكومي خير دليل على ذلك من خلال دعم الامراض السرطانية والمراكز القلبية والضمان الصحي ومشروع إدارة المستشفيات وتأهيلها".وأشار الى "أننا نشهد لأول مرة منذ فترة طويلة تأهيل لمؤسساتنا الصحية على مستوى اكثر من الجيد"، موضحا ان "لدى الوزارة مشاريع مستقبلية كثيرة".ولفت وزير الصحة الى، ان "الوزارة جادة بالمضي على نفس الخطى، وتتحمل المسؤولية الكاملة لخدمة أبناء الشعب وتوفير خدمات صحية جيدة".