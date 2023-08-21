تعرف على العراقية التي هاجمت "سلوان موميكا" بعد حرقه القرآن (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، بدت امرأة وهي تركض نحو موميكا وترشه بمحتوى مطفأة كانت بيدها وبدا أنه مسحوق أبيض، قبل أن يعترضها عناصر من الشرطة ويسيطرون عليها وتم اقتيادها بعنف بعيداً عن المكان.ووفق المقطع المصور، انتهى التجمع العام على الفور، وذكرت الشرطة أنه تم القبض على المرأة للاشتباه في ارتكابها "أعمال عنف وتعكير صفو السلم" وتمت مصادرة طفاية الحريق وهي جزء من التحقيق.وزعم المتحدث باسم الشرطة، أن السيدة أخلت بالنظام العام وسيتم احتجازها والاستماع إليها عن دوافع ما قامت به، وفي الأثناء لم يتم نقل أي شخص إلى المستشفى بسبب الواقعة.وتم فحص ضباط الشرطة الذين تعرضوا لمسحوق طفاية حريق من قبل الطاقم الطبي في الموقع، حسبما كتبت الشرطة على موقعها على الإنترنت.كما ذكرت الشرطة أن جريمة التحريض ضد مجموعة من الناس ستخضع لمزيد من التحقيق في إشارة إلى المتطرف سلوان موميكا.ونفذ سلوان موميكا، الذي يقف وراء عدة عمليات حرق للمصاحف في السويد، يوم الجمعة ، حرق مصحف آخر خارج السفارة الإيرانية في ليدينغو.ووفق وسائل اعلام فإن الإمرأة التي هاجمت المدعو سلوان موميكا، هي امرأة عربية عراقية، اسمها رنا جورج حنا، مسيحية كلدانية عراقية، تقطن في السويد منذ 5 سنوات، وتم اعتقالها لساعات من قبل الشرطة السويدية التي لم تستطع توقيفها بتهمة معينة.وبحسبرفعت شرطة الأمن يوم، الخميس، مستوى التهديد ضد السويد من ثلاث إلى أربع على مقياس من خمس نقاط.ويرجع السبب، من بين أمور أخرى ، وفقًا للموقع إلى أن خطر الأعمال الهجومية ضد البلاد قد ازداد نتيجة لحرق المصاحف في العام الماضي.