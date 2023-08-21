بمشاركة 100 عجلة إسعاف.. صحة كربلاء تُعلن خطتها لزيارة الأربعين

وذكر المدير العام للدائرة صباح الموسوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خطة الطوارئ الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تتضمن توزيع ( 100) عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة والطرق الخارجية ونشر ( 43 ) مفرزة طبية على امتداد محاور المدينة الثلاثة لمسافات لا تقل عن (20) كم عن مركزها لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية إلى الزائرين وتحريك مستشفى الزهراء المتنقل الميداني وجعله مرابطاً قرب العمود ( 880 ) ضمن محور ( كربلاء _ النجف) وتهيئة ( 8 ) مستشفيات حكومية إضافة إلى المستشفيات الأهلية الساندة"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع طبابة الحشد لفتح (8) مفارز طبية موزعة على محاور المدينة القديمة فضلاً عن وجود المفارز الطبية التابعة للعتبتين المقدستين".وأضاف "تم تهيئة (55) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين وكذلك تهيئة (60) فرقة للاستجابة السريعة بغية التعامل مع الحالات الطارئة الحرجة التي قد تحدث خلال الزيارة" ،مشيراً الى أنه "سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية (العباسية الشرقية ، العباسية الغربية ، باب بغداد) وتجهيزها بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ".ولفت الى أن "جميع الإجراءات والتوصيات الخاصة بالخطة تقع ضمن التوصيات الأساسية لمواجهة الأمراض الانتقالية بشكل عام والسيطرة عليها والحد من انتشارها"، مؤكداً أن "الدائرة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية تماشياً مع توصيات وزارة الصحة".وأشار الى "العمل على جانب التوعية والتثقيف للزائرين والهيئات والمواكب الحسينية وخدمتها بمخاطر الأوبئة وكيفية الوقاية منها وذلك من خلال ارتداء الكمامات والنظافة الشخصية وغسل اليدين بصورة صحيحة".وفي مجال التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ودوائرها الصحية، أوضح الموسوي أن "وزارة الصحة قامت بتجهيز دائرة صحة كربلاء المقدسة بحصص تعزيزية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتنوعة والمضادات الحيوية خارج حصتها الشهرية لإسنادها خلال الزيارة"، منوهاً أن "دائرة العمليات الطبية وطب الطوارئ ستقوم ايضاً بتعزيز دائرة صحة كربلاء المقدسة بفرق طبية من مختلف الاختصاصات و(15) عجلة إسعاف فوري".وذكر أن "دائرتي الصحة في بابل والنجف ستقومان بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرة صحة كربلاء المقدسة ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين".وتابع أن "مدن الزائرين التابعة للعتبتين المقدستين في المحاور الثلاثة الخارجية للمدينة ستكون من مسؤولية الدوائر الصحية في محافظات ( بغداد/ الرصافة، الديوانية، المثنى، البصرة، ميسان)، وتعمل كمراكز طوارئ على أن يتم تأمين ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل تلك الدوائر".