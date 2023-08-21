زرع نباتات مخدرة في منزله.. الاعدام بحق احد تجار المخدرات ببغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان كان يقوم بزراعة المخدرات في سطح داره لغرض الاتجار بها، كما ضبطت بحوزته على (750) غرام من مادة الحشيشة و(900) غرام من مادة الكرستال المخدرة".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 27 / ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".