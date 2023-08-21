صاحب "تك تك" يُثير الجدل.. سار بدراجته على الرصيف وتعرض للانتقادات (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



آثار مقطع فيديو، موجة من الغضب الشعبية حول تصرف صاحب دراجة (التك التك) في العاصمة بغداد.





تصرف صاحب الدراجة عرضه للكثير من الانتقادات؛ نتيجة حجم المخاطرة التي ارتكبها، رغم أن الشارع الذي يستطيع سلكه فارغاً وسلس، الا أنه تعمد السير على الرصيف الفاصل بين الشارعين.



ويقول صاحب العجلة الذي وثقه: "الشارع الذي يستطيع سلكه صاحب دراجة (التك التك) مفتوح وفارغ، الا أنه تعمد السير على الرصيف، بموقف غير صحيح، ونتائجه قد تكون سلبية ويسبب حادثا خطيراً".



ويتعرض الكثير من أصحاب الدراجات النارية لاسيما (التك التك) للانتقادات الشعبية؛ إثر التصرفات التي تُبدر من بعضهم وتتسبب بحوادث مرورية وتعرض حياة المواطنين للخطر. وبحسب المقطع المصور، فإن صاحب (التك التك)، تعمد السير بدراجته وسط الرصيف، قرب مجسر مول النخيل بالعاصمة بغداد.تصرف صاحب الدراجة عرضه للكثير من الانتقادات؛ نتيجة حجم المخاطرة التي ارتكبها، رغم أن الشارع الذي يستطيع سلكه فارغاً وسلس، الا أنه تعمد السير على الرصيف الفاصل بين الشارعين.ويقول صاحب العجلة الذي وثقه: "الشارع الذي يستطيع سلكه صاحب دراجة (التك التك) مفتوح وفارغ، الا أنه تعمد السير على الرصيف، بموقف غير صحيح، ونتائجه قد تكون سلبية ويسبب حادثا خطيراً".ويتعرض الكثير من أصحاب الدراجات النارية لاسيما (التك التك) للانتقادات الشعبية؛ إثر التصرفات التي تُبدر من بعضهم وتتسبب بحوادث مرورية وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الداخلية، منع مرور الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات، على الطرقات السريعة.



واصدرت وزارة الداخلية بياناً، ورد لـ السومرية نيوز: "استناداً لأحكام المادة 47/ثانياً/ب/ من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 قررنا اصدار البيان الاتي:

1- يمنع منعاً باتاً قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة وغير المسجلة في دوائر المرور على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية وان يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية وتتولى الناحية والقائممقامية في كل محافظة بصدد الدراجات النارية التي اقل من 40 سي سي بتخصيص رقم لها وتنظيمها بقاعدة بيانات الكترونية معتمدة تتضمن (اسم المالك، عنوان السكن الدقيق، رقم الهاتف) مع فتح اضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على الوثائق الثبوتية (الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية) او البطاقة الموحدة بالإضافة الى صورة حديثة وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مصدق من كاتب العدل يتحمل المسؤولية القانونية عند الاستخدام الشخصي للدراجة النارية على ان تحدث قاعدة البيانات عند البيع او تغيير السكن او في حالة استهلاك الدراجة وبخلافه تقوم القوات الماسكة للأرض بضبطها واحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية .



2- يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (100000) مائة ألف دينار وفق احكام المادة (25) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019.



3- ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره.









