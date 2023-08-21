التربية تصدر توضيحاً بشأن تكليف مدير عام تربية الانبار الجديد

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزارة شكلت لجان مختصة بتكليف المؤهلين للمناصب بعد تدقيق سيرهم الذاتية، وانها حريصة على اتباع السياقات القانونية والإدارية في عملية الاختيار ".وأضافت: "بصدد الشكوى الواردة، نود التوضيح بأنه تم تشكيل لجنة تحقيقية وزارية واخرى من قبل مكتب المفتش العام في وقت سابق للتأكد من حقيقة الاتهام وتبين عدم صحة الادعاءات ولا توجد اية خروقات تذكر واوصت اللجان حينها بغلق التحقيق".