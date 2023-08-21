اخماد حريق اندلع بكلية العلوم في جامعة بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للقرطاسية في كلية العلوم داخل جامعة بغداد بمنطقة الجادرية في بغداد".وأضافت، أن "حركة عجلة الإطفاء المرابطة قرب بوابة جامعة بغداد استنفرت لتحكم سيطرتها الكاملة خلال دقائق من اندلاع الحريق في المخزن المحترق والذي حال دون اتساع النيران إلى مرافقة الكلية ومنع أن يسفر الحادث بوقوع إصابات بشرية".وأتم البيان: "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق حسب السياقات القانونية".