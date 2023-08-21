مؤيد اللامي يبحث مع السفير الإيراني سبل تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، استقبل السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".وبحسب البيان، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان "نقابة الصحفيين العراقيين تحتل مكانه متميزة علي الصعيدين المحلي والإقليمي"، لافتا الى ان "الإعلام العراقي يلعب دورا فاعلا في نقل الحقائق إلى الرأي العام ويسهم في تعزيز سبل تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية وتقريب وجهات النظر وبما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين".وعبر آل صادق عن "اعجابه بشخص نقيب الصحفيين العراقيين الذي يعمل بكل جدية للنهوض بالعمل الإعلامي والصحفي في العراق وسعيه الدائم لبناء علاقات إعلامية متطورة وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين من خارج العراق ".وقدم اللامي خلال اللقاء "شرحاً عن طبيعة عمل نقابة الصحفيين العراقيين وفروعها في المحافظات وتواصلها المستمر مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وعبر عن سعادته للعلاقات الإعلامية والصحفية المتطورة بين العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين".