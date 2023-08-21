العدل تصدر توضيحا بشأن وفاة نزيل في سجن التاجي

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تناقلت بعض وسائل الاعلام مقطع فيديو ادعوا فيه بأن نزيلا في سجن التاجي المركزي توفي بعد تعرضه للتعذيب، وفي الوقت الذي تواسي دائرة الاصلاح العراقية ذوي الفقيد، تود الدائرة أن تبين إن النزيل المومأ اليه والذي ظهر بالفيديو كان يعاني من مرض مناعي نادر".وأشار الى ان "السجين أرسل مرات عديدة للمستشفيات لغرض تلقي العلاج وفقا للتقارير الطبية والاحالات، وقد ابدت الكوادر الطبية التابعة الى وزارة الصحة جهدا استثنائيا في سبيل علاج النزيل لغرض تحسين حالته الصحية واستجابته للعلاج".وأكدت وزارة العدل أنها "تقف ضد اي ممارسة تتعارض مع حقوق الانسان للنزلاء، وموضحة إن "الوفاة لم تكن نتيجة التعذيب مطلقا وان هذه الوزارة تقف في وجه اي انتهاكات ضد النزلاء ".ووجه وزير العدل خالد شواني بـ"تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الموضوع، مشددا ان الوزارة لن تتهاون بحق من يثبت تقصيره".للتقارير الطبية ادناه: