أول ظهور بعد انباء وفاتها.. "راما الركابي" في قبضة الأمن (صورة)

وقال العقيد علي شياع المالكي من اعلام شرطة البصرة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال رقية الركابي والمعروفة بـ(عباس الركابي) في سيطرة السدرة بمدخل محافظة البصرة".وأضاف، أن "الركابي لم يكن بحوزتها أوراق رسمية، وتمت احالتها الى مركز شرطة الرميلة"، مشيرا الى "عرضها على قاضي التحقيق وتدوين اقوالها".وأشار المالكي الى، أن "رقية الركابي والملقبة كذلك براما الركابي سُلمت الى والدتها مقابل وصل رسمي".

وعباس الركابي أو رقية الركابي شخصية عراقية معروفة على التيك توك، وتملك الكثير من المتابعين من مختلف دول العالم، أثارت جدلًا واسعًا، إذ لم يتم التأكد من كونه ولد أو بنت حيث ظهر في البداية على هيئة فتاة تدعى رقية، ليتحول إلى عباس الركابي، وللمرة الثالثة عاد عباس الركابي إلى هوية فتاة وسمى نفسه راما الركابي بملابس نسائية ومواصفات انثوية.وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل أمر استقدام بحق (رقية رحيم) والمعروفة بـ(عباس الركابي) وذلك للتحقيق بخصوص جريمة الفعل الفاضح والمقدمة من المشتكي (الحق العام).وبحسب الكتاب المتداول، فإن رقية رحيم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تارة على شكل أنثى وتارة اخرى على هيئة ذكر، لافتاً الى أن رقية قامت باستخدام عجلات حكومية مظللة والنداء من الجهاز اللاسلكي في الشارع العام.