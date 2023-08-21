هيئة الضرائب تكشف عن حجم الإيرادات المتحققة وتشيد بدعم الحكومة لعملها

وقال علاوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عملنا على وضع الكثير من التغييرات في عمل الهيئة ما أدى الى تحقيق نتائج مرضية في ظروف صعبة وخصوصا مع سرقة الامانات الضريبية والتي تم معالجتها من خلال تشكيل فريق عمل مكون من اشخاص كفؤين ونزيهين لحل هذه الازمة من خلال تقديم ستة مقترحات لرئيس مجلس الوزراء لأجل حل القضية".وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية داعمين بشكل كبير لعمل الهيئة لان الحكومة تسعى الى تعظيم الموارد غير النفطية من خلال هيئة الضرائب والمنافذ الحدودية"، موضحا انه تم تقديم طلب للموافقة على المقترحات المقدمة من قبلنا وتم تشكيل لجنة تشمل جميع الاختصاص وتم مناقشة الموضوع وحل الموضوع بعد 50 يوم عمل".وأشار علاوي الى انه "تم حل المشكلة التي تتعلق بالشركات الأجنبية والتي لديها امانات ضريبة"، مبينا انه "خلال هذه الفترة أيضا كان عملنا مستمر مع الشركات النفطية كون أكثر الضرائب تتحقق منها ولدينا ثلاثة اقسام مختصة بهذا الامر وحققنا منذ الشهر الخامس الى 13لغاية نهاية الشهر السابع أكثر من ترليون وسبعمائة مليار دينار وخلال هذا الشهر حققنا 2 ترليون دينار ونتوقع الحصول على 3 ترليون في نهاية هذه السنة كصافي ايراد لخزينة الدولة".واكد على "تفعيل نظام الدفع الالكتروني "البي او اس" من خلال التعاقد مع شركة اجنبية رصينة للتعاقد مع هيئة الضرائب العامة وكان هناك دورة لتدريب كوادرنا على عمل الأجهزة وسيتم نشر الأجهزة في جميع مفاصل الهيئة وهذا انجاز يحسب للهيئة".وبين علاوي انه "تم تشكيل لجنة لتقييم عمل موظفي المنافذ واستبدال جميع الموظفين وترشيح بديل عنهم في المنافذ الحدودية، ما أدى الى زيادة الإيرادات وارتفاع نسبة النمو في الإيرادات"، مؤكدا ان "الوضع الان أفضل بكثير في جميع فروع الهيئة، من خلال اللجان التحقيقية والتقييم ما حقق نجاحات كبيرة بعد التركة الثقيلة وفقدان للثقة بين المكلفين والهيئة".وبين علاوي انه "تم القاء القبض على بعض الموظفين المتورطين في هدر المال العام وهناك تعاون كبير مع هيئة النزاهة من خلال التوجيه بحسم اللجان التحقيقية خلال أسبوع وارسال النتائج الى النزاهة".