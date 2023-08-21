التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد عبر صفحته الشخصية في فيسبوك إن "وزارة التربية حددت يوم الاحد الموافق 17 أيلول المقبل موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة".وأضاف، انه "سيتم نشر الجدول والمواعيد عبر صفحات الرسمية للوزارة".