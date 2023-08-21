أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "اللجنة الدائمة للإمتحانات تعلن يوم الاحد الموافق 2023/9/17 موعداً لبدء الامتحانات العامة/ الدور الثاني للصف السادس الاعدادي للفروع كافة (الاحيائي والتطبيقي والادبي)".

وكان المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أعلن، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية حددت يوم الاحد الموافق 17 أيلول المقبل موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة.