في بغداد.. اعتقال رجل وامرأة عرضا طفلهما للبيع

وقالت الاستخبارات في بيان، "رصدت مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد، معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفل رضيع للبيع مقابل 8 ملايين دينار وخاتم ذهب".وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية ، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرجل والمرأة".ولفت البيان الى أنه "لدى التحقيق معهم تبين انهما والدي الطفل واعترفا صراحة قيامهما بعرضه للبيع بمبلغ 8 ملايين دينار وخاتم ذهب".