بالفيديو.. بدء توافد الزوار الايرانيين الى العراق عبر الشلامجة

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يوثق بدء توافد الزوار الايرانيين الى العراق عبر منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.

ويحيي الزوار أربعينية الإمام الحسين التي توافق يوم 20 من شهر صفر الحالي.

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

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